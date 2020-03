Villegas se quedó con la primera parada del Tour Profesional Colombiano de Golf

Aunque desde la Federación Colombiana de Golf se suspendieron todas las competencias entre los meses de marzo y abril de 2020, el primer torneo de la gira profesional debía terminar luego de iniciado el pasado miércoles, evento que terminó en manos de Manuel Villegas, hermano de Camilo y, ahora, su caddie.

Lea también: Soberbia demostración: Nairo gana la última etapa de la París-Niza

Manuel, talentoso golfista antioqueño, consiguió de esta manera sumar su tercer triunfo en el país, luego de imponerse en un hoyo de desempate al bogotano Pablo Torres, quien cerró el torneo con una gran ronda de cinco golpes bajo par, dejando de lado al resto de competidores que pelearon por el título. Los anteriores triunfos de Villegas habían sido en el Club Los Lagartos, en 2018 y en 2008, en el mismo club, cuando se quedó con el Abierto de Colombia.

"Afortunadamente hasta ahora me ha ido bien en los ‘playoffs’. Creo que en esas situaciones uno juega como si no tuviera nada para perder, ya tuvo buen torneo, un buen desempeño, entonces uno sale a atacar, a cerrar lo más rápido posible", sentenció el antioqueño quien se llevó el 'birdie' en el hoyo 17 para levantar la Copa del Abierto del Carmel, evento con el que se inició la gira a nivel local, la cual no se sabe en qué momento se reanudará.

Le puede interesar: Golazo de Rodallega en triunfo de Denizlispor en la Superliga de Turquía

A la espera de saber lo que sucederá con el PGA Tour, donde compite Camilo, Manuel sigue demostrando que tiene buen golf para competir y asegura que le hace falta la competencia en varias ocasiones, por lo que podría seguir jugando torneos a nivel local cuando no esté acompañando a su hermano y tener una mayor preponderancia en el golf colombiano.