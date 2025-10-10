XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: detalles y cómo inscribirse

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres confirmó la realización de la edición XV del Torneo de Golf, certamen que se llevará a cabo a beneficio de la educación de posgrados en Colombia.

Se tiene previsto que el campeonato se llevé a cabo el próximo 16 de octubre y tendrá como escenario el campo de golf Pacos y Fabios.

“El torneo es mucho más que una jornada deportiva; es un espacio donde la solidaridad y la educación se unen para transformar vidas. Cada jugador inscrito y empresa patrocinadora se convierte en oportunidades reales para nuestros becarios”, afirmó Ángela María Cáceres, presidenta de la Fundación.