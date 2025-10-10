Cargando contenido

Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres
Golf
Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 16:53

XV Torneo de Golf Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres: detalles y cómo inscribirse

El certamen se llevará a cabo el 16 de octubre.

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres confirmó la realización de la edición XV del Torneo de Golf, certamen que se llevará a cabo a beneficio de la educación de posgrados en Colombia.

Se tiene previsto que el campeonato se llevé a cabo el próximo 16 de octubre y tendrá como escenario el campo de golf Pacos y Fabios.

“El torneo es mucho más que una jornada deportiva; es un espacio donde la solidaridad y la educación se unen para transformar vidas. Cada jugador inscrito y empresa patrocinadora se convierte en oportunidades reales para nuestros becarios”, afirmó Ángela María Cáceres, presidenta de la Fundación.

El torneo de golf de la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres se ha convertido en una de las principales fuentes de recaudación y además moviliza a empresas y a amantes de este deporte.

Logros de la fundación

En 18 años de trabajo de la Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres se han entregado 637 becas de posgrado y además han abierto oportunidades para la formación y desarrollo profesional de jóvenes.

Las personas interesadas en asistir al torneo podrán disfrutar de una experiencia deportiva de primer nivel. 

La Fundación Juan Pablo Gutiérrez Cáceres invita a empresas y a particulares a sumarse como patrocinadores o participantes. 

¿Cómo inscribirse al torneo?

Las personas interesadas en el torneo se podrán inscribir directamente con la Fundación Juan Pablo Gutiérrez
Cáceres al correo: fundacionjpgc@gmail.com o llamar a los teléfonos: (601) 926 0081 y 300 818 1502.

Fuente
Antena 2
