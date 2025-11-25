Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 21:53
Colombia manda en los Juegos Bolivarianos 2025: resumen del martes 25 de noviembre
Halterofilia le ha permitido celebrar varios oros a la delegación nacional.
Colombia cerró una jornada brillante en los Juegos Bolivarianos 2025 tras dominar las categorías principales del levantamiento de pesas. La delegación nacional se quedó con varios oros gracias a actuaciones sólidas en las divisiones masculinas y femeninas.
Puede leer: Liga Betplay: otro equipo anunció cambio de nombre a partir de 2026
En los hombres, Camilo de Jesús Cerro fue una de las figuras de la jornada al imponerse en la categoría de más de 100 kilos. El colombiano ganó el arranque con un levantamiento de 194 kilos y repitió en el envión al alcanzar los 228 kilos.
Marcos Alejandro Bonilla completó la hegemonía tricolor al quedarse con los dos oros de la categoría de hasta 100 kilos. Registró 171 kilos en el arranque y 212 kilos en el envión, marcas suficientes para dominar ambas pruebas.
En las mujeres, la ausencia de la ecuatoriana Lisseth Ayoví abrió el camino para la colombiana Yayran Tisforod en la categoría de más de 86 kilos. La campeona mundial juvenil se quedó con el oro en el arranque tras levantar 114 kilos.
El envión en esta misma división fue para la chilena Arantzazu Pávez, quien alzó 140 kilos. Tisforod terminó segunda con un registro de 133 kilos, sumando otra actuación destacada para Colombia.
En la categoría femenina de hasta 86 kilos, Yeinny Geles aportó un nuevo triunfo al imponerse en el arranque con un levantamiento de 111 kilos, ratificando la superioridad colombiana en la modalidad.
Le puede interesar: Peñarol planea fichar a un defensa de Independiente Medellín
La prueba del envión quedó en manos de la venezolana Dayana Chirinos, quien alcanzó los 143 kilos y se llevó el oro, mientras la colombiana finalizó entre las mejores de la jornada.
Los Juegos Bolivarianos se disputan del 22 de noviembre al 7 de diciembre en Ayacucho y Lima, con más de 4.000 deportistas de 17 países. Para muchos, esta competencia es el primer gran paso del ciclo rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Fuente
EFE