Colombia manda en los Juegos Bolivarianos 2025: resumen del martes 25 de noviembre

Colombia cerró una jornada brillante en los Juegos Bolivarianos 2025 tras dominar las categorías principales del levantamiento de pesas. La delegación nacional se quedó con varios oros gracias a actuaciones sólidas en las divisiones masculinas y femeninas.

En los hombres, Camilo de Jesús Cerro fue una de las figuras de la jornada al imponerse en la categoría de más de 100 kilos. El colombiano ganó el arranque con un levantamiento de 194 kilos y repitió en el envión al alcanzar los 228 kilos.

Marcos Alejandro Bonilla completó la hegemonía tricolor al quedarse con los dos oros de la categoría de hasta 100 kilos. Registró 171 kilos en el arranque y 212 kilos en el envión, marcas suficientes para dominar ambas pruebas.

En las mujeres, la ausencia de la ecuatoriana Lisseth Ayoví abrió el camino para la colombiana Yayran Tisforod en la categoría de más de 86 kilos. La campeona mundial juvenil se quedó con el oro en el arranque tras levantar 114 kilos.