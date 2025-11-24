Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 21:55
Colombia se bañó en oro en los Juegos Bolivarianos - Lunes 24 de noviembre
La jornada de este lunes 24 de noviembre dejó un gran balance para la delegación colombiana.
Colombia cerró una jornada brillante este lunes 24 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, gracias a dos medallas de oro que confirmaron el protagonismo del país en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.
El primer oro del día llegó en levantamiento de pesas, donde Yeison López demostró una vez más por qué es una de las grandes figuras del continente. El colombiano dominó la categoría de los -88 kg con absoluta autoridad.
López se colgó el oro en arranque tras levantar 169 kilos, una marca que lo dejó por encima de sus rivales desde el primer intento y que lo encaminó hacia un cierre perfecto.
En el envión, el levantador vallecaucano confirmó su superioridad al ejecutar 215 kilos, total que le aseguró también la medalla dorada en esta modalidad y el título general de la división.
Más tarde, llegó la segunda celebración nacional de la jornada gracias al esgrimista Jhon Rodríguez, quien se proclamó campeón en la modalidad de espada masculina tras un torneo impecable.
Rodríguez derrotó en la final al venezolano Francisco Limardo por 15-8, evitando así una nueva medalla dorada para la potencia sudamericana y consolidando una actuación sólida a lo largo del cuadro principal.
El colombiano también dejó en el camino al otro hermano Limardo, Jesús Antonio, a quien superó en semifinales por 12-11, confirmando un rendimiento de alto nivel ante rivales de élite en la región.
Colombia también ganó oro en BMX Freestyle con Queen Villegas y Luis Rincón; y en Tiro Deportivo con Juana Rueda.
Con estas dos medallas de oro, Colombia continúa afianzando su presencia en los Juegos Bolivarianos 2025, certamen que reúne a más de 4.000 atletas de 17 países y que marca el inicio del ciclo olímpico para toda la región.
Agencia EFE y Antena 2