Colombia se bañó en oro en los Juegos Bolivarianos - Lunes 24 de noviembre

Colombia cerró una jornada brillante este lunes 24 de noviembre en los Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, gracias a dos medallas de oro que confirmaron el protagonismo del país en el arranque del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

El primer oro del día llegó en levantamiento de pesas, donde Yeison López demostró una vez más por qué es una de las grandes figuras del continente. El colombiano dominó la categoría de los -88 kg con absoluta autoridad.

López se colgó el oro en arranque tras levantar 169 kilos, una marca que lo dejó por encima de sus rivales desde el primer intento y que lo encaminó hacia un cierre perfecto.

En el envión, el levantador vallecaucano confirmó su superioridad al ejecutar 215 kilos, total que le aseguró también la medalla dorada en esta modalidad y el título general de la división.