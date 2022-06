Desde el 24 de junio y hasta el 5 de julio se cumplirán los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 en Bogotá y seis municipios de Cundinamarca.

Así, la capital del país y el departamento cundinamarqués se suman a Cali y a Chiminigagua (Cesar) como subsedes del evento que hace parte del ciclo olímpico.

Lo anterior, porque en Valledupar la infraestructura no se adecuaba para todas las disciplinas, por ello Bogotá y Cundinamarca fueron designadas atendiendo los estados de sus escenarios deportivos; además de que la ubicación geográfica y las condiciones técnicas y climatológicas son adecuadas para los competidores.

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García indicó que, “Los Juegos Bolivarianos se realizarán en Valledupar del 24 de junio al 5 de julio. Cundinamarca será subsede y tendremos a Guatavita, Chía, Cajicá, Nilo, Facatativá y Zipaquirá recibiendo vela, tiro, bádminton, balonmano, equitación y golf”.

Cabe resaltar que en Valledupar iniciaron este 23 de junio las competencias, pese a que el viernes 24 se llevará a cabo la ceremonia inaugural.

Cundinamarca contará con la participación de 19 deportistas

Ecuestre: Juliana Gutiérrez, Raúl Corchuelo, Elissa Gallego, Rodrigo Díaz y Jorge Barrera

Juliana Gutiérrez, Raúl Corchuelo, Elissa Gallego, Rodrigo Díaz y Jorge Barrera Patinaje artístico: Sandra Liliana Díaz, Johana Apolinar y Juan Sebastián Lemus

Sandra Liliana Díaz, Johana Apolinar y Juan Sebastián Lemus Vela: lsabella Fonseca, Juana Rojas y Tomás de la Vega

lsabella Fonseca, Juana Rojas y Tomás de la Vega Tiro deportivo: Andrés Velazco.

Andrés Velazco. Esgrima: Edwin González y Juan Andrés Castillo.

Edwin González y Juan Andrés Castillo. Atletismo: Sandra Galvis y Nicolás Herrera.

Sandra Galvis y Nicolás Herrera. Ciclismo: Ana María Roa y María José Salamanca.

Ana María Roa y María José Salamanca. Squash: Juan Camilo Vargas.

Calendario y sedes de los Juegos Bolivarianos en Cundinamarca y Bogotá

Vela será en el Embalse de Tominé entre el 27 de junio y el 2 de julio.

Tiro deportivo será en el municipio de Nilo entre el 26 de junio y el 3 de julio.

Gol se realizará en el Club El Rincón , en Cajicá , entre el 28 de junio y el 1 de julio.

Bádminton será en el Coliseo Arena de Sal en Zipaquirá entre el 25 y el 29 de junio.

En Bogotá habrá tres disciplinas: en el Club Los Lagartos se disputará el esquí náutico (del 2 al 4 de julio); en el Club El Nogal habrá squash (del 25 al 29 de junio); y en la Escuela de Equitación del Ejército, ubicada en el Cantón Norte, se disputará el ecuestre (del 24 de junio al 4 de julio).

Cómo asistir a los Juego Bolivarianos 2022

La directora de los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, Ana Edurne Camacho, indicó que las entradas a las diferentes justas deportivas será gratuita y sin boletería.

Camacho comunicó que la policía estará atenta para controlar el aforo, por eso los asistentes deberán esperar a que se desocupe para ingresar, si les es permitido y también especificó que “van a ser gratis para todos, no tenemos una boletería diseñada por dos razones, una porque sería invertir en algo que no se va a utilizar y segundo porque a pesar de que sea gratis, la comunidad siempre abusa y empieza a cobrar por algo que no tiene un precio inicial”.