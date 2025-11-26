Juegos Bolivarianos: así va el medallero - miércoles 26 de noviembre

Colombia cerró la jornada de este miércoles 26 de noviembre como líder del medallero general de los XX Juegos Bolivarianos, al alcanzar 37 preseas de oro y mantener una ventaja de dos metales sobre Venezuela. La delegación nacional ratificó su dominio en Ayacucho y Lima.

Puede leer: El Lidl-Trek pondría 'en jaque' a Ayuso con el fichaje de otro capo

El equipo colombiano acumula 88 medallas en total, de las cuales 34 son de plata y 17 de bronce, consolidándose como la delegación más sólida en el arranque de esta edición del torneo.

Venezuela se mantiene como principal perseguidor con 35 oros, 27 platas y 23 bronces (85 en total), mientras que Chile escaló al tercer lugar con 11 oros, 12 platas y 9 bronces.

Perú, anfitrión de los juegos, avanzó a la cuarta casilla tras sumar 9 preseas doradas, acompañadas de 12 platas y 27 bronces. Ecuador, que había iniciado fuerte, descendió al quinto lugar con ocho oros.