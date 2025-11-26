Actualizado:
Juegos Bolivarianos: así va el medallero - miércoles 26 de noviembre
La delegación nacional llegó a 37 oros y le sigue sacando ventaja a Venezuel
Colombia cerró la jornada de este miércoles 26 de noviembre como líder del medallero general de los XX Juegos Bolivarianos, al alcanzar 37 preseas de oro y mantener una ventaja de dos metales sobre Venezuela. La delegación nacional ratificó su dominio en Ayacucho y Lima.
El equipo colombiano acumula 88 medallas en total, de las cuales 34 son de plata y 17 de bronce, consolidándose como la delegación más sólida en el arranque de esta edición del torneo.
Venezuela se mantiene como principal perseguidor con 35 oros, 27 platas y 23 bronces (85 en total), mientras que Chile escaló al tercer lugar con 11 oros, 12 platas y 9 bronces.
Perú, anfitrión de los juegos, avanzó a la cuarta casilla tras sumar 9 preseas doradas, acompañadas de 12 platas y 27 bronces. Ecuador, que había iniciado fuerte, descendió al quinto lugar con ocho oros.
Guatemala continúa sorprendiendo como la mejor delegación invitada, ocupando la sexta posición con ocho oros y un total de 20 medallas, producto de su buen rendimiento en deportes como tiro y lucha.
¿Cómo le fue a los colombianos en los Bolivarianos HOY miércoles?
La jornada dejó resultados destacados, como el dominio colombiano en levantamiento de pesas con los oros de Camilo de Jesús Cerro, Marcos Alejandro Bonilla, Yayran Tisforod y Yeinny Geles. También brillaron figuras como la chilena Kristel Köbrich en natación y la peruana María Luisa Doig en esgrima.
Sin embargo, en Perú aumentaron las críticas contra la organización por fallas en alojamiento, transporte y alimentación. El Instituto Peruano del Deporte ofreció disculpas y aseguró que trabaja para corregir “las graves situaciones críticas encontradas”.
Medalllero de los Juegos Bolivarianos
País Oro Plata Bronce Total
1. Colombia 37 34 17 88
2. Venezuela 35 27 23 85
3. Chile 11 12 9 32
4. Perú 9 12 27 48
5. Ecuador 8 15 16 39
