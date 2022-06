Juegos Bolivarianos: La reina del BMX está lista para conseguir un nuevo oro

Una de las deportistas más esperadas para Colombia en los XIX Juegos Panamericanos es Mariana Pajón, quien ha regresado a la competencia tras varios episodios de lesiones que le impidieron estar en un buen punto para los diferentes torneos internacionales.

Desde Valledupar y bajo una entrevista a medios, la paisa dio sus sensaciones de llegar al país para disputar esta competencia: "Es la primera vez que estoy en Valledupar, nunca nos imaginamos que algún día pudiéramos estar aquí entrenando y compitiendo unas justas como estas, en este ciudad, entonces estoy muy contenta".

"Yo sé que se ha hecho mucho esfuerzo para hacer esta pista así que de verdad estamos muy orgullosos de que se tenga y ojalá siga habiendo pista, que no sea solo para esto, que el escenario quede, que hayas clubes y que la liga de todo lo mejor para que vengan niños a entrenar" añadió la bicicrosista de 30 años.

Así mismo, reconoció que no llega en un buen momento físico: "Siempre me da mucho orgullo ponerme esta camiseta y cada vez que me convocan para poderlos representar, así sea apretando lo que sea, estoy ahí. Yo sé que no va a ser fácil y sé que me va a doler, pero voy a estar muy orgullosa y voy a dar lo mejor de mi".

"Mis primeros Juego Bolivarianos fueron en el 2005, entonces para mí es un orgullo volver a competir en Colombia. Es el principio de un Ciclo Olímpico y por eso siempre es tan importante" dijo en su declaración a los medios.

Finalmente, la colombiana habló sobre el clima y si esto podría afectar su competencia: "Yo creo que el mejor entrenamiento fue Tokio que estuvimos a 43 grados, entonces después de eso aquí estamos supremamente bien y ojalá se mantenga así, que la pista esté en muy buenas condiciones. Estamos conociendo algo nuevo y eso nos tiene muy felices".