[VIDEO] ¡Vergüenza! Así vivieron los deportistas en la Villa de los Juegos Bolivarianos

Terminaron el pasado martes 5 de julio los XIX Juegos Deportivos Bolivarianos que se desarrollaron en la ciudad de Valledupar, capital del departamento del Cesar, que fue la sede principal.

A pesar de que todas las disciplinas se realizaron con cierta normalidad, las justas tuvieron un gran "lunar negro" en cuanto al tema la organización.

Lea también: Colombianos clasificados y aspirantes a medalla en los Juegos Mundiales 2022

Una de las dudas en los meses previos a los Juegos Bolivarianos era con respecto a la Villa Olímpica (Bolivariana en este caso) y a la incógnita por saber si iba a estar lista para recibir a todos los atletas.

Sin embargo, a días de la llegada de los deportistas se anunció que la Villa estaba lista.

No obstante, a través de las redes sociales se dieron a conocer una serie de videos realizados por los atletas de las delegaciones internacionales en donde se evidencian las malas condiciones en las que se entregó dicha Villa Olímpica y la improvisación que se realizó para acoger a cada deportistas.

Le puede interesar: Hernán Torres sufrió la segunda peor derrota como técnico; la primera fue con Millonarios

En la publicación se percibe que las ventanas no contaron con cortinas y en lugar tenían un pliego de papel kraft para impedir los rayos del sol. Adicionalmente, las puertas de algunas habitaciones no cerraban, del mismo modo los baños no tenían espejo y finalmente había edificios sin terminar.

A pesar de las condiciones, los atletas que compartieron el video se tomaron la competencia y la situación con alegría.