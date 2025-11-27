Walter Vargas y Diana Peñuela ganaron oro en los Juegos Bolivarianos

La delegación colombiana volvió a brillar este jueves 27 de noviembre en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025 gracias a las medallas de oro obtenidas en la prueba contrarreloj individual. Los pedalistas Walter Alejandro Vargas y Diana Carolina Peñuela fueron los grandes protagonistas de la jornada.

En un recorrido exigente sobre la autopista de la Costa Verde, al borde del océano Pacífico, Vargas se adueñó del primer lugar con un tiempo de 51 minutos y 25 segundos, confirmando una vez más su dominio en la especialidad.

El podio masculino lo completaron el ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien se quedó con la medalla de plata, y el chileno Héctor Exequiel Quintana, que alcanzó el bronce tras una sólida presentación.

Entre las mujeres, la colombiana Diana Carolina Peñuela impuso un ritmo imparable para marcar 29 minutos y 49 segundos -en una prueba más corta-, tiempo suficiente para asegurar el oro y reafirmar su excelente momento competitivo.