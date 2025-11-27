Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 21:03
Walter Vargas y Diana Peñuela ganaron oro en los Juegos Bolivarianos
Los colombianos marcaron la diferencia este jueves 27 de noviembre.
La delegación colombiana volvió a brillar este jueves 27 de noviembre en los Juegos Bolivarianos de Lima 2025 gracias a las medallas de oro obtenidas en la prueba contrarreloj individual. Los pedalistas Walter Alejandro Vargas y Diana Carolina Peñuela fueron los grandes protagonistas de la jornada.
Puede leer: Santa Fe confirmó la lesión de Harold Santiago Mosquera
En un recorrido exigente sobre la autopista de la Costa Verde, al borde del océano Pacífico, Vargas se adueñó del primer lugar con un tiempo de 51 minutos y 25 segundos, confirmando una vez más su dominio en la especialidad.
El podio masculino lo completaron el ecuatoriano Jonathan Caicedo, quien se quedó con la medalla de plata, y el chileno Héctor Exequiel Quintana, que alcanzó el bronce tras una sólida presentación.
Entre las mujeres, la colombiana Diana Carolina Peñuela impuso un ritmo imparable para marcar 29 minutos y 49 segundos -en una prueba más corta-, tiempo suficiente para asegurar el oro y reafirmar su excelente momento competitivo.
La plata también quedó en manos de Colombia gracias a Lina Marcela Hernández, mientras que el bronce fue adjudicado por la venezolana Lilibeth del Carmen Chacón, quien completó un podio de alto nivel.
El escenario limeño, con su imponente vista al Pacífico y sus vientos característicos, representó un reto técnico para todos los competidores, lo que hizo aún más valiosos los triunfos colombianos.
Le puede interesar: Deportivo Pereira anunció quiénes son sus nuevos dueños
Para Vargas, esta medalla significa la continuidad de una racha dorada, luego de haber conseguido recientemente el oro en la contrarreloj de los Juegos Panamericanos, consolidándose como uno de los mejores especialistas del continente.
Con estos resultados, Colombia mantiene el liderazgo en el medallero general de los Juegos Bolivarianos y fortalece su posición como potencia regional en el ciclismo de ruta.
Fuente
Antena 2