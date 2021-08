Anthony Zambrano: la lesión que sufrió antes de la final y la estrategia que usó

El atleta Anthony Zambrano, ganador de la medalla de plata en la final de los 400 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio, indicó que está "muy alegre porque le cumplí un sueño a mi país".

En diálogo con RCN Radio, el deportista relató cómo fueron los últimos minutos previos a la competencia y agradeció también "al equipo de entreno, a mi entrenador Nelson Gutiérrez, a mi fisioterapeuta Caridad Martínez, a mis managers, al Comité Olímpico Colombiano (COC) y a todas las personas que me han apoyado durante estos últimos días en los que he estado lesionado, pero la verdad es que esa lesión es mental y gracias por haberme dado una oportunidad para poder participar por mi país".

Agregó que "estoy feliz porque mi psicólogo, mi entrenador y mi fisioterapeuta estuvieron ahí (...) mi entrenador pidió un cuarto solo para mi, solo para dialogar y antes de salir a la pista cogió los vasos donde se toma café y puso los tiempos que se iban a dar y me dijo: nosotros tenemos que salir con ellos, cuando te sientan al lado se van a tensionar y así fue, ellos (los competidores) cuando me sintieron al lado se tensionaron y ahí comencé a hacer mi hazaña, lo que he venido representando que es el remate de los últimos 100 metros, me pude meter de segundo y pude demostrar que sí se puede salir adelante".

En contexto: Anthony Zambrano gana medalla de plata para Colombia en los 400 metros Olímpicos