Anthony Zambrano y su dedicatoria: “Amo mi país, amo a mi deporte y amo a mi madre"

Anthony Zambrano ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El colombiano es el subcampeón de la prueba de los 400 metros con un tiempo de 44.08, tras quedar segundo después de Steven Gardiner, que logró 43.85; el bronce fue para Kirani James (44.19).

La ‘gacela’ guajira agradeció a los que lo apoyaron por haber conseguido la presea. Con alegría, le envió un saludo a su madre, motor al momento de conseguir los triunfos.

“Muchas gracias a todo mi país. Es un orgullo representar a mi país. Esta es una alegría para las nuevas generaciones del atletismo colombiano; sí se puede salir adelante cuando se tiene disciplina. Yo me entregó mucho a Dios”, dijo el colombiano.

La dedicatoria especial, Zambrano se la guardó para el final. Con la presea olímpica, el atleta le habló ante las cámaras a Miladis Zambrano, su madre. "Yo amo mucho a mi mamá, le prometí una medalla olímpica y se la doy. La dedicación es para ella. Te amo madre, este es tu regalo de cumpleaños; gracias Dios por todo".

No obstante, Zambrano vivió un proceso complicado en toda la lucha antes de los Olímpicos. No fue fácil llegar a definir la presea en Tokio, incluso confesó haber tenido problemas físicos que lo perjudicaron en su momento, pero los supo solventar.

“Este año fue lo peor: pensé en dejar los Olímpicos a un lado por las lesiones. Es difícil estar fuera del país, lejos de mi madre. Todo lo hago por ella. Antes de la clasificación tenía un dolor, pero di lo mejor. Ser subcampeón olímpico es algo muy grande. Esto es una alegría para mi Colombia, ya que llevamos pocas medallas”, remarcó.

Finalmente, Anthony Zambrano dejó una frase para enmarcar, pues sabe que su historia con 23 años hasta ahora empieza.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe, pero uno da todo. Muchas gracias a todo mi país que me está viendo y me apoya. Amo mi país, amo a mi deporte y amo a mi madre. Yo vine a esta vida a darle éxitos a mi país. He batido muchos récords y lo seguiré haciendo”, concluyó.