Argentina se reivindicó en París 2024: la albiceleste derrotó a Irak y sueña con el oro

Argentina rectificó el tropezón de la primera ronda en los Juegos de París y con una victoria por 2-1 contra Irak, con tantos de Thiago Almada, Luciano Gondou y Equi Fernández, se colocó en buena posición para pasar a cuartos de final, con el destino en sus propias manos.



El combinado de Javier Mascherano no se dejó impresionar por el precipicio de la eliminación que habría supuesto una derrota frente a los asiáticos y salto al terreno con personalidad, buscando la victoria desde el primer momento, aunque con falta de puntería, lo que dejó el partido abierto hasta bien entrada la segunda mitad.



Quedó en segundo lugar el escándalo del duelo contra Marruecos, que pesaba en el ambiente, con un estadio cubierto de vallas para evitar una nueva invasión de campo como la que enturbió el primer duelo, que acabó con derrota argentina (1-2) en un final de bochorno.

El técnico volvió a confiar en su once de gala, con la excepción de Equi Fernández, que ocupó el puesto de Kevin Zenón en el extremo derecho, para dar más profundidad a esa banda.



Ahora, Argentina solo tiene que vencer a Ucrania en la última jornada el próximo martes para entrar entre los 16 mejores del torneo y colarse en la ronda de eliminación directa, más cerca de la medalla.



La Albiceleste amagó con el tanto en el minuto 9, con una ocasión de Almada que detuvo el meta iraquí. Fue el aperitivo del gol que llegó cuatro minutos más tarde de la mano del jugador del Lyon, que jugaba en su estadio y que aprovechó una buena asistencia de Julián Álvarez para adelantar a Argentina.



Los de Mascherano dominaban, pero no llegaba el segundo gol e Irak, una selección que consiguió uno de los últimos billetes para el torneo olímpico, acechaba a la meta de un Rulli que tuvo que emplearse a fondo en el 27.



Almada tuvo de nuevo la ocasión de marcar en el 40, pero su disparo se marchó demasiado cruzado, en una ocasión casi calcada a la que cinco minutos más tarde desperdició Julián.



La falta de contundencia castigó a Argentina, que ya se veía en los vestuarios cuando Ahmed Hasan colgó un buen balón al área y el capitán Aymen Hussein se impuso a Nicolás Otamendi para llegar al descanso empatados.



No lograba destacarse la Albiceleste y a la hora de juego Mascherano introdujo un triple cambio, dio entrada a Kevin Zeón, Luciano Gondou y Gozalo Luján, que dieron más mordiente a los argentinos.

La revolución dio sus efectos casi de forma inmediata, Gondou puso de nuevo por delante a Argentina con un tanto de cabeza a pase de Zenón. El atacante de Argentinos Juniors estuvo a punto de marcar el tercero siete minutos más tarde en un mano a mano con el arquero iraquí y también lo tuvo Giuliano Simeone en el 77.



Pero fue Equi Fernández quien lo logró en el minuto 85 en una buena jugada colectiva que permitió sentenciar al de Boca Juniors.