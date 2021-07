Carapaz enciende la polémica tras el oro: “Ecuador casi nunca creyó en mí”

Richard Carapaz ganó la medalla de oro en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos, pero también agitó la polémica por unas declaraciones que dio posterior a la competencia en el primer día de las justas.

Carapaz no tuvo filtro a la hora de señalar la falta de apoyo que él ha tenido en Ecuador a lo largo de su carrera. De hecho aseguró que el oro solamente es dedicado a aquellas personas que lo habían apoyado en todo momento.

Respecto a lo que fue la prueba de ruta en el sábado japonés, el corredor ecuatoriano dio sus impresiones, teniendo en cuenta que había otros favoritos a la medalla de oro. “Para mí es especial, esto lo disfruto yo. He sido un deportista que ha salido sin el apoyo del país, nunca han creído en mí y este oro me pertenece a mí y a todos los que me apoyaron en su momento. Yo sé que todo el mundo querrá festejar esta medalla pero es para los que realmente me apoyaron”, dijo.

"Es increíble, algo todavía difícil de digerir pero muy emocionado. Venía convencido de que lo tenía en mis piernas. Lo intenté en el Tour, hice la preparación y cuando vine aquí intenté hacerlo lo mejor posible. Qué gran momento, vestirse de oro es increíble", agregó el de Carchi, campeón del Giro de Italia 2019.

Cabe señalar que Richard Carapaz, antes de dar el salto a Europa, comenzó su andadura profesional corriendo en Colombia. Posteriormente dio el salto a Europa para ser parte del equipo Movistar y luego recalar en el Ineos.