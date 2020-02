Caterine Ibargüen es una de las deportistas más importantes y laureadas en los últimos años de Colombia. La medallista Olímpica desarrollará su última temporada antes del retiro y está enfocada en las justas orbitales de Tokio donde quiere volver al podio. Ha tenido algunas dificultades, pero fiel a su historia reciente, no se rinde.

“En este año el reto más importante son los Juegos Olímpicos, ya que lo más importante que existe para un deportista, así que hacia allá van todas mis fuerzas... Con otra medalla Olímpica. Creo que adquirir varias medallas olímpicas no tiene precio, ir coleccionado medallas de oro, que es lo más grande, es un objetivo. Después de ser medallista olímpica me gustaría sentir nuevamente ese placer y que mi país viva más alegrías con nuevas medallas”, señaló la mejor atleta del mundo de 2018 sobre sus objetivos en Japón en diálogo con ‘Red + noticias’.

Asimismo, explicó que aún no sabe en cuál disciplina competir para los juegos de Tokio, puesto que lo sabe hacer en salto largo y salto triple: “Esa decisión no la tomo yo. Hay un grupo de trabajo que se sienta a analizar en qué posición estamos mejor, dónde sería más fácil tener una medalla. Depende de lo que ellos decidan yo tendré que trabajar y asumir la responsabilidad”.

Sobre su futuro tras el retiro luego de las olimpiadas, confesó que anhela ser madre y aprovechar el tiempo con sus familiares y amigos: “Quiero aprovechar mi vida, dedicarles a mis amistades, a mi familia y poder hacer cosas que de una u otra forma no podía porque me lo impedía el alto rendimiento”.

Y cerró avisando que espera continuar ligada al deporte desde el área administrativa: “Sí me encantaría, no como entrenadora sino en la parte administrativa, porque no soy profesional en el deporte académicamente, pero sí tengo una maestría en administración... Sería tratar de facilitarle la vida a todos los deportistas, a todos los jóvenes que lleguen, enseñarles que se enamoren del deporte, que adquieran cosas buenas a través del deporte como la educación, que le sirva de base para su futuro”.