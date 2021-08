Céiber Ávila tras perder en los Juegos Olímpicos: No me dio la fuerza

El púgil colombiano Céiber Ávila fue eliminado este domingo en los cuartos de final del peso pluma masculino (52-57 kg) de Tokio-2020 ante el joven Samuel Takyi, que aseguró la primera medalla olímpica para Ghana desde 1992.

Ávila desaprovechó la primera oportunidad de Colombia para garantizar al menos una presea de bronce en el boxeo de Tokio-2020, la mínima que reciben los semifinalistas.

A sus 32 años, el púgil antioqueño ya se había quedado a un paso del podio en los Juegos de Rio-2016, donde fue quinto.

Este domingo, Ávila hizo valer su mayor experiencia en el arranque del combate, logrando la mayor puntuación de los cinco jueces en el primer asalto.

El combate, sin embargo, se le hizo demasiado largo al colombiano frente a un rival con mayor estatura y potencia física.

"Por más que yo lo intenté, él siempre mantuvo su ritmo", dijo Ávila a la AFP. "Por más que intenté aguantar, agarrar, no me dio la fuerza y no pude contenerle".

Takyi, de 20 años, dio la vuelta al marcador con una exhibición de ímpetu en la que llegó a atropellar en varias ocasiones a su rival mandándolo a la lona.

"Por más fuerte que le podía pegar, no pasaba nada. Lo resentía pero se recuperaba", describe Ávila.

- Derrota ajustada -

El colombiano aguantó la pelea hasta el final pero los jueces se decantaron por dar el triunfo al ghanés por un ajustado 3-2.

"Lo dimos todo y esta vez me tocó quedarme a mí", lamentó el colombiano.

El joven Takyi conquistó la primera medalla olímpica de Ghana desde Barcelona-1992 y ahora intentará subir el valor del metal en las semifinales contra el estadounidense Duke Ragan, plata en los Juegos Panamericanos de 2019.

Colombia, que se mantiene con tres medallas en Tokio-2020 (dos platas y un bronce), tiene a otros dos boxeadores al borde del podio, Ingrit Valencia y Yuberjen Martínez, ambos medallistas en Rio-2016 y que se verán contra púgiles del anfitrión Japón.

Valencia, bronce en los pasados Juegos, peleará en la sesión de tarde del domingo ante Tsukimi Namiki en los cuartos del peso mosca femenino (48-51 kg).

El martes será el turno de Yuberjen Martínez, plata en Rio-2016, ante Ryomei Tanaka en los cuartos del peso mosca masculino (48-52 kg).

"Yuberjen e Ingrid tienen buena preparación y son superiores a todos sus contrincantes, sin despreciar a sus rivales. Van a dar lo mejor de ellos", auguró Ávila.