El medallista colombiano Anthony Zambrano marcó historia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El atleta quedó en el segundo lugar luego de disputar los 400 metros planos, por lo que recibió la medalla de plata.

Además, Zambrano entró en la historia del deporte colombiano, ya que es el primer atleta masculino del país en ganar un título en dicho deporte olímpico.

Cinco datos que no sabía de Anthony Zambrano, plata en Tokio 2020

Aunque el guajiro es referente de este deporte y de la velocidad, también tiene otros hobbys como lo es la motocicleta: “Mi hobby son las motos y en esta cuarentena he desarmado mis motos, las he restaurado y puesto lindas. El día que yo me retire del atletismo, pondré mi taller”.

Por otra parte, Zambrano hizo un flashback y recordó su pasado, pues según él “siempre que salgo a correr pienso de dónde soy, de dónde vengo, cómo llegué a esto”, ya que antes de ser el atleta, también fue bicitaxista, pintor, albañil, mecánico y mototaxista.

Luego de conocer su talento para la velocidad, viajó a Bogotá para mejorar la habilidad que tenía. Debutó en unos Olímpicos en en Rio de Janeiro, donde participó en los relevos del 4x400.

Su llegada hasta estas instancias fue dura, pues antes de obtener la medalla de plata, Zambrano ganó dos títulos sudamericanos: Su primer campanazo, en todo caso, fue la medalla de plata en el Mundial de Doha de 2019. Luego vinieron victorias en los Juegos Panamericanos antes de la plata en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Finalmente, días antes de quedar segundo en el podio, había hecho énfasis en que su sueño era ser medallista olímpico, objetivo que cumplió de gran forma: “siempre he sido sincero, si uno estudia bien, entrena mal, sino entrena bien, estudia mal. Siempre le he dicho mi madre que yo siempre puedo hacer una sola cosa para hacerla bien, sino no hago nada”.