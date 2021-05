COI acuerda con Pfizer y BioNTech para donar vacunas en Juegos Olímpicos

El COI ha anunciado la firma de un Memorando de Entendimiento con Pfizer y BioNTech para que estas empresas donen dosis de la vacuna contra el COVID-19 "a los participantes en los Juegos Olímpicos representantes de los Comités Olímpicos y Paralímpicos de todo el mundo".



Puede ver: Anthony Zambrano: sus planes en la recta final a los Juegos Olímpicos



Este acuerdo forma parte de los planes del organismo olímpico "para garantizar la seguridad de los Juegos de Tokio 2020", indicó en un comunicado.



Los comités internacionales olímpico y paralímpico (IPC) están trabajando con los comités nacionales "para animar y ayudar a sus deportistas, oficiales y otros participantes en los Juegos que residen en sus territorios a vacunarse en sus países de origen, de acuerdo con las directrices nacionales de inmunización, antes de ir a Japón".



"Esto no es solo para contribuir al entorno seguro de los Juegos, sino también por respeto a los residentes de Japón", indica la nota.



"Es importante señalar", incide, "que las dosis adicionales que entreguen Pfizer y BioNTech no se detraerán de los programas existentes, sino que se sumarán a las cuotas existentes y a las entregas previstas en todo el mundo".



Lea también: Colombia buscará nuevos cupos a los Juegos Olímpicos en el clasificatorio de lucha



Al ponerse la dosis, ha dicho el presidente del COI, el alemán Thomas Bach, los deportistas y demás participantes en los Juegos, "pueden enviar un poderoso mensaje de que la vacunación no es solo una cuestión de salud personal, sino también de solidaridad y consideración del bienestar de los demás en sus comunidades".