Colombia toma nota: posibles rivales en los cuartos de final de Juegos Olímpicos

En un torneo tan intenso como los Juegos Olímpicos, Colombia ha pasado la prueba en el grupo de la muerte al superar a su similar de Nueva Zelanda en la segunda fecha. Una irreconocible selección neozelandesa muy lejana a lo que está acostumbrada a ofrecer en los torneos más importantes de fútbol femenino.

Con esta victoria, Colombia logró su primer triunfo en un ciclo olímpico, dado que en Londres 2012 perdió sus tres partidos disputados y cuatro años más tarde, hizo historia consiguiendo su primera unidad, justamente empatando con Estados Unidos. Sin embargo, la victoria fue escasa.

Tras la derrota contra Francia en la jornada inaugural, Colombia contó con una mano aliada, pues la organización olímpica castigó a Canadá, que había vencido a Nueva Zelanda 2-1 por la utilización de drones para espiar los entrenamientos de las oceánicas, su primer rival. Le quitaron los puntos de la victoria y le pusieron –3 en el fondo de la tabla.

Los resultados de la segunda fecha con una victoria colombiana y canadiense, esta última ante Francia, dejó a Colombia en el liderato y a Canadá en el tercer puesto con 0 puntos.

POSIBLES RIVALES DE LA SELECCIÓN COLOMBIA EN CUARTOS DE FINAL

Aunque todavía no está el paso asegurado a la siguiente instancia, Colombia está a un paso de certificar su primera clasificación a los cuartos de final en la justa olímpica. Para mantener el liderato, esperan vencer a Canadá y que Francia no supere la diferencia goleadora colombiana. O bien, empatar, y que las francesas no ganen ante Nueva Zelanda.

También pueden aspirar al segundo puesto con un empate y la victoria de Francia. De igual forma, podrían asegurarse en el tercer puesto si caen ante Canadá y las francesas empatan o ganan. Ese es el camino de Colombia, pero el tercer puesto le puede resultar riesgoso, dado que Australia y Brasil suman tres unidades en esa casilla y podrían dejar al grupo A sin una mejor tercera.

Si el torneo se acabara en este momento en su primera fase, Colombia enfrentaría a la tercera del B o del C, es decir, a Australia o Brasil según las posiciones en este momento. Sin embargo, dependiendo de otros resultados podría cambiar su rival y ser Alemania o Japón.

De ser segunda en la tabla de clasificación del Grupo A, Colombia se vería las caras con Alemania, segunda del Grupo B. Aunque, dependiendo de resultados puede haber modificaciones con su rival si Australia se queda con el segundo puesto o si Estados Unidos cae de líder a sublíder en su zona. Australianas o estadounidenses serían la rival de las cafeteras si eso sucede.

Pero también está la última alternativa y es ocupando la tercera plaza del Grupo A. A esta mejor tercera le tocaría enfrentar a la líder del Grupo C, que en este momento es España. No obstante, tanto Japón como Brasil pueden desbancar a las ibéricas y convertirse en la rival colombiana. Es difícil que cambie mucho todo, pues Nigeria y Zambia al parecer ya se habrían quedado sin chances de clasificar y las dirigidas por Ángelo Marsiglia evitarían a las africanas.