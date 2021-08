Competir por mi madre: La motivación de Anthony Zambrano en los Juegos Olímpicos

El atleta Anthony Zambrano, vigente subcampeón mundial de 400 metros y una de las principales opciones de medalla de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, empezó este domingo con buenas sensaciones su participación, superando las series con el tercer mejor crono.

Para llegar a las semifinales, Zambrano ganó su serie con un tiempo de 44 segundos y 87 centésimas, únicamente superado en el global de todos los competidores por el estadounidense Michael Cherry (44.82) y el botsuano Isaac Makwala (44.86).

El sudafricano Wayde Van Niekerk, vigente campeón olímpico, no forzó y se clasificó tras ser tercero en serie (45.25). También avanzan otros dos favoritos, el estadounidense Michael Norman (45.35) y el campeón mundial, el bahameño Steven Gardiner (45.05).

La siguiente etapa para Zambrano serán las semifinales del lunes, donde buscará el pase a la final del jueves.

Zambrano, que tiene ahora 23 años, fue la gran sorpresa positiva de Colombia en el Mundial de Doha-2019, donde consiguió el subcampeonato en los 400 metros, firmando su mejor tiempo personal y un récord de su país (44.15), y un cuarto lugar con el relevo 4x400 metros de su país.

En ese mismo 2019 había conseguido un doblete de títulos panamericanos (400 m y 4x400 m).

- Regalo a su madre -

En los Juegos de Rio-2016, cuando tenía apenas 18 años, participó con su país en el relevo 4x400 metros, sin poder acceder a la final.

"Primero que todo hay que darle gracias a Dios por permitirme estar acá otra vez en unos Juegos Olímpicos. Feliz porque estoy representando a Colombia, a Barranquilla y a La Guajira, y siempre competir por mi madre, por quien la estoy dando toda para darle este regalo de cumpleaños", comentó Zambrano, en declaraciones difundidas por el Comité Olímpico Colombiano.

"Espero que me sigan apoyando, que me sigan viendo y demostrándoles a los jóvenes que sí se puede. He venido soñando con esto desde hace muchos años, con caídas y levantadas, pero cuando uno tiene un propósito y lucha por él, lo logra", afirmó.

Por contra, no pudo pasar a las semifinales de Tokio-2020 en los 400 metros el también colombiano Jhon Alejandro Perlaza (46.55), que obtuvo el 36º mejor crono de los 47 participantes.

"No fue lo que quería, pero seguimos en pie, pensando en el relevo (4x400 metros). Tuve algunas fallas en lo individual, pero nada de qué preocuparse, simplemente es adaptarnos a algunos ajustes. Gracias a Dios estamos aquí representando a Colombia y contento con lo de Zambrano. Hemos estado juntos en este proceso y Dios tiene grandes cosas para nosotros y para él", señaló.