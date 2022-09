Después de tres Olímpicos como mujer, a París 2024 iría como hombre

Desde ya se piensa en los Juegos Olímpicos de París 2024, las justas que tendrán diferentes novedades en cuanto a la inclusión de otros deportes y ahora, el primer atleta trans que tras disputar tres Juegos como mujer, ahora busca hacerlo como hombre.

"Para mí la palabra transición está un poco fuera de contexto. En el término tiene sentido, pero para mí, en mi caso, nunca me entendí como una niña, nunca me sentí como una niña. Entonces, desde los primeros recuerdos que tengo, siempre me sentí como un chico" fue lo que dijo Luca Kumahara, un jugador de tenis de mesa que hasta Río 2016 su nombre era Caroline Kumahara.

Segú Informó la Federación de Tenis de Mesa de Brasil, se hizo oficial la transición del atleta: "El CBTM y la comunidad de este deporte te reciben con los brazos abiertos en tu nueva identidad. Encantado de conocerte, Luca Kumahara".

Tras esta decisión y después de Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, Luca busca ahora participar en los Olímpicos de París 2024 pero como hombre, al menos así lo informó la Federación de Brasil: "Se respeta y está creando una red de apoyo para que el deportista siga manteniendo su actividad profesional en el tenis de mesa, al margen de elecciones muy personales. También destacamos la importancia del deportista para la selección brasileña, que ya jugó en tres Juegos Olímpicos y representó al país en varias competencias internacionales".