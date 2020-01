Egan Bernal no descarta su participación en los Juegos Olímpicos

Egan Bernal comenzará la temporada en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de ruta y también en el Tour Colombia 2.1, que además fue presentado oficialmente con algunos de los corredor más importante de la escena nacional.

En el evento, el vigente campeón del Tour de Francia, habló del resto del calendario que cumplirá y de las preparación que espera realizar para estar en una nueva edición de la ronda gala donde espera defender el título.

Ante la confirmación de su presencia en Francia, Egan Bernal aseguró que esto no pone en duda su participación en la prueba de los Juegos Olímpicos. Allí espera llegar en el mejor nivel posible si la Federación lo requiere para integrar el equipo.

"No es para nada descartado los olímpicos, es una semana después del Tour de Francia. Si yo me encuentro bien y la federación y el Comité Olímpico me quiere llevar, yo iría con mucho gusto. Intentaría estar en la mejor forma para representar a nuestro país",

El colombiano sería una de las cartas más importantes para el equipo colombiano en la prueba de ruta y también para la contrarreloj de estas justas en la cual se ha tenido destacadas participaciones, por ejemplo con Rigoberto Urán que fue medalla de plata en Londres 2012.

Egan Bernal, con 23 años, se ha convertido en uno de los referentes más jóvenes del ciclismo mundial luego de conseguir el título del Tour de Francia con el equipo Ineos, teniendo toda una carrera por delante y soñando además con la posibilidad de ganar las tres 'grandes' del calendario ciclístico internacional.

El de Zipaquirá arranca este 2020 con la prueba de contrarreloj y la de ruta de los Campeonatos Nacionales de ciclismo en el departamento de Boyacá. Las pruebas iniciará el 30 de enero y terminan el 2 de febrero.