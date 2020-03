Eider Arévalo que cree que los Olímpicos no serían equitativos si se hacen

En Centro Deportivo de Antena 2, los deportistas colombianos dieron su opinión acerca de la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en medio de la cuarentena que vive el país para tratar de contener la expansión del coronavirus.

El marchista Eider Arévalo, la luchadora Jackeline Rentería y el entrenador Luis Fernando López, campeón mundial de atletismo en 2011, consideran que con las actuales condiciones de preparación que están teniendo los atletas, será difícil que las justas se puedan desarrollar de la manera en las que habitualmente se llevan a cabo.

Eider Arévalo, campeón mundial de marcha en los 20 kilómetros

“Creo que deberían ser aplazados los juegos olímpicos hasta el 2021 o 2022. En este momento no es equitativo para todos los atletas. Muchos muchos deportistas se encuentran en cuarentena y no ha podido hacer nada. Deportistas que necesitan un coliseo o un gimnasio no lo tienen a la mano. Nosotros en estos momentos vivimos la cuarentena en Bogotá. El hecho de estar aislados no nos permite hacer un entrenamiento de marcha alrededor del Simón Bolívar.

"Debemos cambiarlo por ciclismo, por ejemplo. Entonces eso no es equitativo porque si se mantiene la fecha del inicio de los olímpicos, llegaríamos muy cortos de forma y no estaríamos en las mismas condiciones porque se cortó nuestra preparación. También hay que tener en cuenta que los clasificatorios a los juegos olímpicos no los hemos hecho y no los vamos a hacer porque están canceladas".

Jackeline Rentería, doble medallista olímpica en lucha

"Si se realizan los Olímpicos es porque va a haber una solución pronta a todo lo que estamos viviendo. Es triste ver cómo avanza el contagio en el país a país, pero creo que el Comité Olímpico Internacional es una entidad muy responsable. Si toma la medida de hacerlos, es porque confía en que la situación mejore. En caso que el virus llegue a continuar de la manera en que viene avanzando, creo que lo más óptimo es que se aplacen los Juegos. Ya en Colombia los casos son muy elevados y si hacer unos juegos olímpicos implica que haya más masificación del virus, entonces lo mejor es que el comité olímpico internacional no los realice".

Luis Fernando López, campeón mundial de marcha y entrenador

"Viendo la situación de los deportistas y la tranquilidad de ellos, lo que pienso es que este año los Juegos se deben cancelar, se deben posponer a una nueva fecha y esa nueva fecha sería el próximo año. Es obvio lo que está pasando en el mundo. Todas las competencias se han suspendido y hoy nos vemos abocados a trabajar en casa por una obligación del gobierno. El Comité Olímpico Internacional nos pone dos situaciones: una es la de no parar y no dejar de trabajar, pero por otro lado el gobierno nos dice que seamos sensatos y nos quedemos en casa.

"Entonces nosotros quedamos en la mitad de todo eso y sin saber qué es lo que vamos hacer. O somos responsables o somos irresponsables. Ante esto debimos armar un plan de contingencia de 15 días. Desde diciembre estamos siguiendo este virus, pero nosotros debimos habernos adelantado a él".