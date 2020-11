El exguerrillero y soldado colombiano que apunta al podio en Tokio 2020

Un regalo de la vida

Tras nueve meses en las FARC y a más de 300 km de su casa, escapó y se entregó a los militares. A los 18 años se unió al ejército.

El 12 de julio de 2011, mientras estaba de permiso en la casa de su madre, quien se resistía a pagar una extorsión de la guerrilla, Juan José se topó con un paquete explosivo frente a la vivienda.

"Salimos para ir al centro a comprar hamburguesas. Con la puntita del ojo miré una bolsa. Me agaché, no sé si la apreté, la moví – esos momentos se me borraron de la mente -. Se accionó y destruyó parte de la casa".

Su piel echaba humo. Juan José no siente los brazos, ni la pierna derecha.

"Le dije a mi hermano que sacara la escopeta y que me pegara un tiro en la cabeza. ¡Afortunadamente no lo hizo!", exclama, ahora que ve en esa bomba un "regalo de la vida".

Siguieron doce días de coma, múltiples operaciones, un año de rehabilitación física, y todavía más tiempo para superar el trauma. Durante el proceso, descubre los Juegos Paralímpicos y el placer de nadar.

"Tragué agua, bastante. Pero quería pararme en un podio", dice mostrando su primera medalla de oro obtenida en 2013 en Mineápolis, Estados Unidos. Cuatro años después de la explosión, Juan José salió pensionado de las fuerzas militares.