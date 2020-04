Eliécer Julio recordó su bronce Olímpico en Seúl 1988: "Fue lo más maravilloso"

Con 19 años, Jorge Eliécer Julio Rocha hizo historia en el deporte colombiano al ganar la medalla de bronce en los Olímpicos de Seúl 1988. Este hecho quedó grabado porque fue la única presea que obtuvo Colombia en estas justas.

El nacido en El Retén, Magdalena, recordó en 'Centro Deportivo' de Antena 2 cuando levantó la presea de bronce en Corea; sin embargo, sigue afirmando que pudo pelear por el oro, pero lo robaron en las semifinales ante el búlgaro Alexander Hristov en la división de 118 libras

"Fue lo más maravilloso que me ha podido pasar en la vida. Si naciera otra vez, volvería a ser boxeador para estar en los Olímpicos. Sinceramente eso lo llevo aquí en mi corazón", dice Julio Rocha.

El exboxeador recuerda con aprecio a toda la gente que lo ayudó a conseguir la presea de bronce. "Le doy gracias a todas las personas que me ayudaron para estar en los Juegos Olímpicos. Fue algo hermoso. Lo que yo gané a través de lo que medió los Olímpicos, no lo viví como profesional", resaltó.

Eliécer Julio también destacó el trabajo mental que tuvo antes de las justas para poder pelear en un principio por el oro e intentar llevarse una medalla olímpica.

"El que me impulsó a ser medalla de oro en los Olímpicos fue un psicólogo. El enfatizó tanto que yo solo pensaba que iba a ser campeón. Siempre se enfocó, me fortaleció mentalmente y yo iba a pelear por la medalla de oro", contó.

Incluso, el expugilista aseguró que fue complicado antes de viajar a disputar los Juegos porque mucha gente no creyó: "En estos momentos vamos a salir para Corea por la puerta de atrás, pero cuando regresemos esto estará lleno porque yo voy a ser medallista olímpico", cuenta Julio Rocha que le dijo a su entrenador antes de salir de viajar cuando no vieron a nadie en el aeropuerto.

Eliécer Julio Rocha también se refirió a cómo fue su inicio en el pugilismo: "Comienzo en el boxeo por cuestiones de mi primo... luego me metí a un club, me quedó gustando y me quedé. Me tocaba trabajar con mis hermanos para que mis abuelos estuvieran bien. Era un poco difícil, pero gracias a Dios lo hicimos".

"Yo decía, no voy a vender pescado como mis tíos, yo quiero ser campeón del mundo. Gracias a Dios lo logré", agregó, pues también se coronó como número uno en boxeo en la categoría gallo entre el 9 de octubre de 1992 al 23 de octubre de 1993. Incluso, recuperó su título el 28 de julio de 1997.

"Estábamos en un momento donde si uno no trabajaba se moría del hambre. Yo le agradezco la enseñanza a mi abuela, mi abuelo, mis tíos. Esto fue vital y muy importante para ser muy recto, he tenido una vida muy sana y me he cuidado", concluyó el exboxeador, una de las glorias colombianas en la historia de los Juegos Olímpicos.