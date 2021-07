EN VIVO Juegos Olímpicos: Anthony Zambrano, primera ronda de los 400 metros

Anthony Zambrano es una de las cartas de Colombia para pelear una medalla en los Juegos Olímpicos en la prueba de los 400 metros. El colombiano sueña en grande y disputa la primera ronda junto con el otro 'cafetero' Alejandro Perlaza, ambos quieren hacer historia en Tokio.

"No le tengo miedo a nada ni a nadie pues todos somos seres humanos, tenemos cualidades y para mí el escenario no es importante. No voy a correr con la tribuna ni con otro sino conmigo mismo", dijo Zambrano en declaraciones recogidas por el Comité Olímpico Colombiano (COC).

Igualmente, el atleta de 23 años también buscará medalla en el relevo de 4x400m junto a Alejandro Perlaza, Diego Palomeque y Jhon Solís.