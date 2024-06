Fernando Gaviria consiguió polémico cupo a los Olímpicos de París 2024: "No se lo ganó"

Fernando Gaviria es centro de la polémica tras la decisión dela Federación Colombiana de Ciclismo para elegirlo como uno de los ciclistas clasificados a los Juegos Olímpicos de París 2024. El hecho se dio tras la elección del paisa por encima de Juan Esteban Arango, que había ganado el cupo para las justas.

La elección se dio luego de que la organización eligiera al antioqueño para competir como uno de los representantes del equipo nacional de ciclismo en la modalidad de pista. El hecho ha despertado todo tipo de cuestionamientos por parte de los especialistas.

Gaviria fue bicampeón mundial de la modalidad viene hace algún tiempo compitiendo en ruta y su elección ante el deportista que consiguió su propia plaza para las justas de verano no pasó inadvertida. En diálogo con medios nacionales, Arango reveló su frustración por la decisión.

Lea también: Juegos Olímpicos 2024: lista la Selección Colombia de ciclismo de pista

“Conseguí el cupo olímpico para Colombia hace 2 meses. “El lunes me llamó John Jaime y me confirmó que el Comité Técnico había decidido llevar a Gaviria para la prueba del ómnium”, dijo inicialmente el pedalista, que se encuentra en los Estados Unidos.

Durante una entrevista con 'El Colombiano', el ciclista no se guardó nada: “Respecto a la decisión, les expresé que la aceptaba como ciclista profesional, que soy, pero que no la compartía porque finalmente he hecho un trabajo muy enfocado a la pista para clasificar a la olimpiada. Tenía en mente volver a los Olímpicos, volver a estar en un buen nivel y siento que en los últimos tres años logramos actualizarnos en muchas cosas. La determinación hay que aceptarla porque solo está en mis manos el hacer y no el tomar las decisiones”,

Además, el pedalista añadió que cumplió con su obligación y está tranquilo por ello: “Tengo la tranquilidad de que hice todo lo que estaba a mi alcance para conseguir ese cupo olímpico como también para lograr mis propósitos. Obvio que hay dolor, porque la verdad fue un proceso muy autónomo buscando ese sueño olímpico”, dijo el deportista de 37 años desde Estados Unidos, al asegurar que en este momento no puede doblegarse.

Le puede interesar: Tour de Suiza 2024: así quedó la clasificación general tras la etapa 5

Arango manifestó que Gaviria será el titular para la prueba y él será el suplente, en caso de que su compañero definitivamente no pueda participar.