[GALERÍA] Anthony Zambrano, en el podio: recibió la medalla de plata Olímpica

Tras su plata, Zambrano quiso dedicar la medalla a su madre a modo de regalo de cumpleaños.

"Estoy muy feliz por ganar esta medalla y quiero dedicársela a mi familia, a mi país, que le hacía falta una medalla. Sigo siendo un modelo para la nueva generación. Pero más importante, a mi madre, porque es su cumpleaños", explicó.

La plata de Zambrano es para Colombia y la cuenta es ahora de cuatro de plata y una de bronce. Las anteriores a la de Zambrano fueron las platas del levantador de pesas Luis Mosquera y de la ciclista de BMX Mariana Pajón, y el bronce de Carlos Ramírez, también en el ciclismo BMX. Asimismo, en las últimas horas Sandra Arenas en marcha se llevó una plata.

En atletismo, Zambrano da a Colombia la cuarta medalla olímpica de su historia y la primera en categoría masculina.

Las anteriores fueron el bronce logrado por Ximena Restrepo -actual vicepresidenta de World Athletics- en los 400 metros de Barcelona-1992 y los dos metales conseguidos por Caterine Ibargüen en el triple salto, una plata en Londres-2012 y el oro de Rio-2016.

"En 92 todavía yo no había nacido, nací en el 98. Le quité el mito que tenía Colombia de que no podía tener una medalla olímpica en velocidad y aquí la tienen. Todo lo que he venido demostrando en mi poco tiempo de carrera, con mis lesiones y mis cosas, es que sí se puede. A prepararse bien y darla todo por mi país", señaló Zambrano sobre el lejano precedente de Ximeno Restrepo.

Zambrano ya había llegado a estos Juegos de Tokio-2020 como la gran esperanza de medalla para Colombia en el atletismo.