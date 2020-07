“Hay incertidumbre porque no se sabe si habrá Juegos Olímpicos”

Tony Lusquiao, periodista italiano

“El aplazamiento de los juegos olímpicos ha sido una cosa dramática. La situación era tan difícil que era inevitable, no se podía hacer nada. Aún hoy hay señales de alarma. Seguimos en una situación de emergencia total. Las reacciones de los deportistas italianos son diversas. Para unos es un año más de preparación, para otros es un perjuicio. Aquí no estamos en una situación normal. Por ejemplo, el baloncesto y el voleibol aún no he comenzado. No se puede ver aún una actividad hacia Tokio. Creo que hay que esperar a que pase el verano y esperamos poder hablar de preparación olímpica en el otoño”.