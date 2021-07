Helmut Bellingrodt habló del número de medallas que espera ganar Colombia en Olímpicos

Helmut Bellingrodt, jefe de la misión de Colombia en los Juegos Olímpicos de Tokio, estuvo en los micrófonos de RCN Radio hablando sobre la situación actual en Tokio con los deportistas que llegan a las justas y las medidas de bioseguridad que deben cumplirse previo al inicio.

El funcionario del Comité Olímpico Colombiano confirmó que este 20 de julio lograron cumplir con un evento conmemorativo a la fiesta patria colombiana que contó con la participación de algunos atletas nacionales.

“Tuvimos un acto muy emocionante con todos los deportistas y el personal administrativo, técnico, delegados que están aquí en Tokio instalados en la villa para conmemorar el día de nuestra independencia. Fue un acto muy emocionante, muy corto, pero realmente muy apasionado para el mundo deportivo y todos los atletas quedaron muy felices porque estuvimos celebrando nuestra fiesta patria”, dijo Bellingrodt.

De las estrictas medidas que se deben cumplir en Tokio para evitar el contagio de Covid-19, Bellingrodt aseguró que los atletas y todos los asistentes deben estar muy rigurosos con las medidas de bioseguridad.

“Acá hay muchas restricciones, indudablemente son unos juegos atípicos totalmente. Tenemos que guardar muchos protocolos en todas partes, tanto en la villa como en los escenarios deportivos el distanciamiento social, y es una situación preocupante porque uno no sabe si puede haber un contagio, debemos tener un cuidado exagerado”, dijo el exdeportista.

Hablando de la expectativa que hay en Colombia con relación a la tabla de medallería, Bellingrodt aseguró que no quiere dar un número exacto para no generar falsas expectativas pero que los pronósticos que hacen desde el Comité Olímpico Colombia es que se puedan ganar entre 5 y 10 medallas.

“Referente a las medallas, nosotros estamos muy preparados digamos que no en las excelentes y mejores condiciones, pero no podemos tener excusas porque con todo y la pandemia que existe en el mundo tenemos la preparación y la oportunidad. Se entrenó muy bien no solamente en Colombia, sino en eventos previos para las clasificaciones y en eventos previos a estos juegos, no me gustaría decir algún pronóstico estamos más o menos al filo entre 5 y 10 medallas aproximadamente”, explicó Helmut Bellingrodt.

De los deportistas favoritos, precisamente a ganar esas medallas, Bellingrodt habló de deportes como el ciclismo, el boxeo, el levantamiento de pesas y hasta el BMX, que lleva dos olimpiadas consecutivas entregando buenas noticias.

“De acuerdo al rendimiento y al momento hay muchos atletas favoritos como Figueroa en pesas, Ingrid Valencia en boxeo, Maria Pajón en BMX, Caterine Ibarguen en atletismo, hay diversas personas en ciclismo también con Rigo o con Nairo, bueno hay diversos atletas que tienen posibilidades”, dijo el funcionario.

Finalmente de la ceremonia de inauguración que se llevará a cabo este viernes, le jefe de misión de Colombia en Tokio aseguró que muy pocos detalles han entregado pero que si confirma que el número de atletas por país, serpa muy reducido.

“Lo único que sabemos y que siempre nos han informado es que no va a haber público en absoluto, solamente por la tribuna principal estarán las delegaciones de cada uno de los países pero el desfile será muy reducido. Se redujo significativamente el número de participantes por país como también los oficiales y eso ha influido también en la apreciación que tienen los atletas de lo que significa esta ceremonia de inauguración”, dijo Bellingrodt.