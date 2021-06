Ibargüen: “Es un honor llevar la bandera de Colombia en Tokio”

Lea también: Estadio repleto y pocas mascarillas: así se vivió el Hungría vs Portugal en la Eurocopa

“Cuando el doctor Ciro Solano me llama y me dice el tema de la abanderada yo no tuve palabras, lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, pero es un honor porque contamos con un excelente equipo y cualquiera podría portar la bandera con el mayor orgullo. Que me hayan escogido a mí de verdad que me llena de gran motivación, compromiso y me dio una alegría inmensa”, dijo la deportista.

La colombiana habló de cómo se está preparando en esta recta final antes de las olimpiadas de Tokio y aseguró que los entrenamientos han estado enfocados en los últimos detalles, teniendo en cuenta su recuperación tras la lesión en el pie.

“Estoy en Portugal, estoy haciendo todo lo que es la preparación y los últimos ajustes para estar en óptimas condiciones en los Juegos Olímpicos y ahorita estamos un poco de descanso porque acabo de llegar de entrenar”, explicó la atleta.

Precisamente, de la lesión que tuvo en el 2019, fascitis plantar, y que la alejó de la competencia oficial en varias oportunidades, Caterine Ibargüen aseguró que está se encuentra muy bien y que esto solo fue una prueba más para superar en su carrera.

“Todos los traspiés que tenemos en el camino nos ayudan a fortalecer y siempre hay que ver las cosas de una manera positiva y seguir adelante. En este momento estoy bastante recuperada, la fascitis hoy en día no molesta, ni me detiene, así que estamos trabajando. Gracias a Dios hice un muy buen trabajo con el grupo médico del Comité Olímpico y el ministerio del deporte y he salido adelante”, explicó Caterine Ibargüen.

De lo que ha sido poder entrenar y recuperar el nivel en medio de una pandemia, Caterine Ibargüen aseguró que esto solo han sido pruebas superadas y que se buscó siempre la manera para no descuidar su estado de salud y así poder estar en el nivel esperado para sus últimas olimpiadas.

“Todos hemos vivido sus diferencias en cuanto a esto de la pandemia, cada quien ha tenido que vivir su propia vida, para mí ha sido muy difícil gracias a Dios cuento con la fortaleza y con las ganas de siempre salir adelante y con no visualizar tanto lo malo si no intentar aprovechar el tiempo y ser muy agradecida con todo lo que se me presente y ser siempre una persona muy optimista”, dijo la atleta colombiana.

Y es que Caterine Ibargüen ya había confirmado que las justas de Tokio serían las últimas en su carrera profesional. Después de la suspensión de las estas un año por la pandemia de coronavirus, se había pensando que la atleta no llegaría, sin embargo ella misma confirmó que esa opción nunca estuvo contemplada.

“Nunca pensé en retirarme antes, cuando se aplazaron pues aplace mi decisión así que mi visualización siempre fue trabajar y estar representando a Colombia en Tokio y después de ello si dedicarme a otra cosa. Hay tiempos difíciles, pero acá lo más importante siempre fue sacar los positivo a las experiencias negativas”, explicó la colombiana.

Sobre las competencias en este 2021, Ibargüen aseguró que no han sido los mejores porque junto a su entrenador siguen ajustando algunos detalles para las competencias y que la Liga de Diamante ha servido precisamente para eso.

“Los resultados no hay sido los mejores en las últimas competencias, pero me gusta enfrentarlo así; me gusta porque me ponen un punto en el que estamos hoy, me pone a trabajar mucho más fuerte, no declinar, miran el objetivo y esto lo que hace es fortalecerme más, seguir haciendo ajustes para de una forma u otra estar bien tanto física como psicológicamente”, finalizó la deportista.

Finalmente, la atleta colombiana confirmó que antes de Tokio tendrá una o dos competencias más para afinar algunos detalles. Espera, por supuesto, despedirse de la competencia oficial con una medalla, que siempre será su mayor objetivo.