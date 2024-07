Ingrit Valencia debutó con victoria en el boxeo de los Juegos Olímpicos

“El 5-0 parece fácil, pero no es así. Me tocó esforzarme al máximo porque uno en el boxeo no sabe en qué momento tu rival saca un golpe definitivo”, aseguró Valencia tras la victoria.

Próxima pelea de Ingrit Valencia

En octavos de final, Ingrit Valencia se medirá con la australiana Monique Suraci, que al ser una de las favoritas se vio beneficiada en el sorteo al quedar ubicada directamente en la segunda ronda.

La pelea entre Valencia y Suraci está programada para la madrugada de este jueves 1 de agosto.