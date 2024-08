Ingrit Valencia tomó inesperada decisión tras eliminación en Olímpicos: oficial

El boxeo para la delegación colombiana ha culminado con eliminaciones y con uno que otro diploma olímpico después de que Yeni Arias perdiera la oportunidad de meterse a las semifinales y radicalmente, le pusiera fin a su carrera como boxeadora. Abandonó los cuadriláteros en una discutida pelea que significó su eliminación.

La última representante del boxeo que quedaba era Ingrit Valencia, que nunca pudo estar a la altura en su enfrentamiento contra la delegada de Kazajistán, Nazym Kyzaibay. La decisión de los jueces dejó a Ingrit como la eliminada con un 4-1 rotundo que, no solo acabó con la participación de la oriunda de Morales, Cauca, sino que también puso fin a su carrera deportiva como Yeni Arias.

Por cuestión de prioridades, a sus 35 años, Ingrit Lorena Valencia Victoria sentenció que se despide del boxeo tras conseguir ese diploma olímpico, el séptimo para Colombia en esta edición de los Juegos Olímpicos. Valencia expresó que quiere volver a retomar estudios y dedicarse a labores maternales.

Tras la salida en la justa olímpica, afirmó que, “es triste, de verdad que nadie quiere perder, pero también nos debemos preparar para eso. Llevo muchos años así: pierdo, gano, gano, pierdo. Con eso aprendí a ser resiliente y a trabajar más fuerte”.

MENSAJE PARA PRÓXIMAS GENERACIONES Y DARDO POR CRÍTICAS

Su despedida también pasa a ser un tema de dar por terminada su carrera en un buen momento y con un buen balance olímpico, pese a la eliminación. Pues, sentenció que es la oportunidad de darle opción a siguientes generaciones, “las pérdidas para mí siempre fueron enseñanzas, así que esta fue una más, no para el deporte, pero sí para la vida. Esto enseña a mis compañeras a que tienen que seguirse preparando, a que no deben descansar hasta que les logren levantar la mano y escuchen su himno”.

Finalmente, se ganó varias críticas y así respondió, “a esas personas decirles que se pongan en los zapatos de los atletas, que si no practican ningún deporte que lo hagan, que lo intenten por lo menos porque ser atleta de alto rendimiento no es fácil. Venimos a otros países a representar a Colombia de la mejor manera y no a recibir críticas.

Creo que muchos de los que nos critican se sientan en un mueble a comer, mantiene pesados, no hacen nada por la vida y critican a un atleta que lleva toda la vida dedicado a esto. Eso no me parece justo. A esas personas, decirles que sean más conscientes de lo que hacen, que no hagan daño con la boca, si no saben que no hablen”.