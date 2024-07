Francia, con goles de Kenza Dali y un doblete de Marie Antoniette Katoto, se impuso por tercera vez en unos Juegos Olímpicos a Colombia, que se fue al descanso perdiendo por tres tantos pero logró meterse en el partido gracias a Catalina Usme y Manuela Pavi y tuvo ocasiones incluso para lograr la igualada.

Tercer duelo entre Francia y Colombia en unos Juegos Olímpicos y tercera victoria para la selección gala. La primera fue en Londres 2012 por 1-0 y la segunda en Río 2016 con una goleada por 4-0.

La primera parte fue de dominio total de Francia, que aprovechó un error en cadena de la defensa colombiana para adelantarse en el marcador a los seis minutos con un gol de Katoto, que definió muy bien con un disparo bajo cruzado ante Katherine Tapia.

El resultado final fue de 3-2 a favor de las francesas y desde ya, la selección Colombia hace cuentas para clasificar.

Juegos Olímpicos: cuántas selecciones clasifican en fútbol femenino

Teniendo en cuenta que son tres grupos y que la siguiente ronda son cuartos de final, clasificarán a la siguiente ronda los primeros dos de cada zona.

Además de eso, también estarán los dos mejores terceros y los cruces serán así: 1A vs 3B/C, 1C VS 3A/B, 1B VS 2C, 2A VS 2B.