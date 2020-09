Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 presentaron dinámico e inclusivo logo

La organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 presentó este martes el logo y los emblemas de esta celebración deportiva, que serán por primera vez dinámicos y animados, es decir, tendrán diferentes versiones conforme pasen los años y durante el propio evento.



En concreto, la letra "A" del emblema "LA28" variará en forma, diseño y color en función del momento y de la persona, rindiendo homenaje "a la creatividad, la diversidad, la autoexpresión y la inclusión", señalaron fuentes de la organización en declaraciones a Efe.



"Estamos en un momento crucial en el que es importante dar lugar a las distintas voces de todos los atletas", dijo al respecto el presidente del comité de LA28, Casey Wasserman, en la presentación.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It’s time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a