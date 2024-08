Juegos Olímpicos París 2024 EN VIVO HOY: competencias del 1 de agosto

Posteriormente, vendrá el tiro con arco, un deporte ya conocido por la delegación colombiana en la que Andrés Hernández ya se despidió. La delegación colombiana tendrá participación en la ronda eliminatoria de 32avos de fina con Jorge Enríquez vs Zhangbyrbay Dauletkeldi, Ana María Rendón vs Lei Chien-Ying y Santiago Arcila vs Pit Klein.

Luego de una jornada de mucha participación de representantes cafeteros en el tiro con arco, será el turno para el boxeo femenino con Ingrit Valencia vs Monique Suraci en los octavos de final de 50 kilógramos y Yeni Arias vs IM Aeji en los cuartos de final, 54 kilógramos.

Uno de los deportes que entrarán por primera vez en esta justa olímpica de Francia será el gol en su primera ronda de cuatro en la que Camilo Villegas y Nicolás Echavarría verán actividad. Los dos deportistas antioqueños esperan ser protagonistas en la justa olímpica a partir del primero hasta el domingo 4 de agosto.

La jornada la culminan, Luisa Blanco en la final de Gimnasia Artística con la posibilidad de ganar una medalla para la delegación colombiana. Además, el BMX Racing masculino y femenino con Carlos Ramírez, Diego Arboleda y Mateo Carmona en los cuartos de final, mientras que debutará Mariana Pajón en la misma fase y modalidad con Gabriela Bolle como protagonista también.

HORARIOS Y DEPORTISTAS COLOMBIANOS QUE COMPITEN EL MIÉRCOLES 30 DE JULIO EN PARÍS 2024

Lorena Arenas, Atletismo, marcha 20 kilómetros - 2:20 A.M. Hora colombiana

Jorge Enríquez vs Zhangbyrbay Dauletkeldi, Tiro con arco, 32avos de final - 2:20 A.M. Hora colombiana

Camilo Villegas, golf, primera ronda – 3:55 A.M. Hora colombiana

Nicolás Echevarría, golf, primera ronda – 5:28 A.M. Hora colombiana

Ingrit Valencia vs Monique Suraci, Boxeo, octavos de final, 50 kilógramos - 4:32 A.M. Hora colombiana

Ana Rendón vs Lei Chien-Ying, Tiro con arco, 32avos de final – 5:32 A.M. Hora colombiana

Santiago Arcila vs Pit Klein, Tiro con arco, 32avos de final – 9:48 A.M. Hora colombiana

Luisa Blanco, Gimnasia Artística, Final – 11:15 A.M. Hora colombiana

Carlos Ramírez, Diego Arboleda, Mateo Carmona, BMX Racing, cuartos de final – 1:00 P.M. Hora colombiana

Mariana Pajón, Gabriela Bolle, BMX Racing, cuartos de final – 1:20 P.M. Hora colombiana

Yeni Arias vs IM Aeji, Boxeo, cuartos de final, 54 kilógramos - 2:04 P.M. Hora colombiana