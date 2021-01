Juegos Olímpicos: ¿Por qué el director de Londres 2012 desconfía que se realice Tokio 2021?

El director de Londres 2012, Keith Mills, desconfía de la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio este 2021 debido a la situación actual de la pandemia en todo el mundo.



En declaraciones recogidas por el periódico londinense Evening Standard, Mills puso en duda que el evento que ya fue suspendido el verano pasado, pueda salir adelante en unos meses.

"Por suerte no lo estoy, pero si estuviera en el lugar de los organizadores de Tokio tendría un plan para la cancelación, y estoy seguro de que lo van a tener", comentó.



"Pero creo que lo dejarán para el último minuto por si la situación mejora dramáticamente, en caso de que las vacunas comiencen a funcionar más rápidamente de lo que esperamos. Es una decisión complicada, no me gustaría estar en su lugar", apuntó.

Estas declaraciones llegan después de que una encuesta realizada a ciudadanos japoneses mostrara que un 80 % de la población está a favor de un nuevo aplazamiento del evento olímpico.