Juegos Olímpicos: Valentina Acosta ya no deberá ocultar sus tatuajes... ¿Cuáles eran?

Una compleja polémica incomodó a la deportista colombiana Valentina Acosta luego que la organización de los Juegos Olímpicos le haya ordenado tapar sus tatuajes para competir en la primera jornada clasificatoria del tiro con arco en la noche del jueves (hora de Colombia).

La deportista nacional ha estado muy activa en sus redes sociales para hablar de esta situación y también mostrando grandes momentos del desfilo olímpico del viernes en la mañana (hora de Colombia). Por ese mismo medio, la joven arquera de 21 años reveló que ya no tendrá prohibido usar sus tatuajes.

“El día después me dijeron que podía disparar con mis tatuajes, que no había ningún problema. Espero que no haya ninguna confusión al respecto. Ya no hay problema con mis tatuajes", contó Valentina a través de Instagram.

En su momento, había comentado el desafortunado hecho en redes: "Me va tocar taparme mis tatuajes. Les tomaron fotos y me toca esperar a ver que me dicen. No es tan horrible, pero al fin al cabo debo utilizarse mangas, pero yo normalmente no utilizo y pues hace calor, pero ajá. ¿Pero si uno está tatuado en la cara o qué, se jodió?".

"Según ellos el 'optimismo' es un mensaje político y no se permiten mensajes políticos", dijo sobre las figuras de Bart Simpson, un sol, un corazón, una rosa y otros dibujos en su piel.

Este martes la colombiana enfrentará a la británica Sarah Bettles en la primera ronda eliminatoria del tiro con arco femenino de los Juegos Olímpicos donde espera avanzar.