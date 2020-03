Kylian Mbappé sería bloqueado por PSG y no iría a los Juegos Olímpicos

El París SG "está en su derecho" de rechazar que su joven estrella Kylian Mbappé participe en los Juegos de Tokio-2020, estimó este martes el seleccionador francés de fútbol Didier Deschamps, admitiendo implícitamente la información dada por el diario L'Equipe.

El rotativo deportivo informó este martes que el club parisino envió una carta la semana pasada a la Federación Francesa de Fútbol para anunciar su decisión de no liberar a los futbolistas seleccionados para los Juegos, previstos del 24 de julio al 9 de agosto, teniendo en cuenta que la próxima temporada de la Ligue 1 comenzará el 7 de agosto.

"El París SG, y quizás otros clubes, ha tomado una decisión y está en su derecho", declaró Deschamps durante el sorteo para la Liga de Naciones celebrado este martes en Ámsterdam.

"Son los Juegos Olímpicos, en un periodo que no está dentro de las fechas de la FIFA y los clubes son los empleadores de los jugadores", añadió Deschamps, aunque recordó que la decisión del campeón de Francia no le afecta directamente: "Yo no soy el seleccionador (olímpico)".

El seleccionador de los Bleus se mostró considerado con los entrenadores de los clubes: "Si tienes diez jugadores seleccionados, es problemático".

Tras haber manifestado en varias ocasiones su deseo de participar en los Juegos, Mbappé fue incluido en una lista de 80 jugadores potencialmente seleccionables para Tokio, aunque el delantero del PSG es el único que es convocado regularmente con la selección absoluta, que antes de la cita olímpica disputará la Eurocopa, torneo al que también irá el joven campeón del mundo.