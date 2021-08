La emotiva reacción de la mamá de Anthony Zambrano con la medalla en Tokio 2020

Anthony Zambrano ha escrito su nombre en plata para la historia del deporte colombiano y en los Juegos Olímpicos tras obtener su primera medalla olímpica en la modalidad de los 400 metros planos del atletismo de velocidad.

Luego de que el mundo viera el impresionante desempeño del colombiano, quien logró un tiempo de 44,08, en final de los 400 metros en Tokio 2020. Miladis Zambrano, madre de Anthony, ofreció a los medios de comunicación unas breves declaraciones en donde expresó el enorme amor y orgullo que siente hacia su hijo.

La señora Miladis recalcó que siempre ha estado apoyando y acompañando a su hijo en todo su proceso como deportista y por ello tenía una enorme confianza en que el colombiano traería a Colombia una medalla olímpica.

"Anoche me arrodillé y le pedí mucho a Dios, pero yo sabía que él iba a ganar esa medalla confiaba que sería así y así me levanté", relató.

Miladis Zambrano también se refirió a la última conversación que sostuvo con su hijo, previo a la prueba final de los 400 metros, y recalcó que el atleta siempre se mostró tranquilo y con una gran esperanza ante la posibilidad de obtener una medalla.

"Me dijo que estaba tranquilo, pues estaba esperando su momento para lograr la medalla, él confiaba en Dios. Además todo lo que él me promete, siempre me lo cumple y por eso yo sabía que lograría su medalla".

Finalmente, la madre de Anthony Zambrano aseguró que se siente muy ansiosa ante la llegada del rencuentro con su hijo, pues no puede esperar para consentirle y brindarle todo su amor.

"Ni las sopas que a él le gustan, ni el amor que le tengo le van a faltar a Antony, pues siempre es mi orgullo. Él sabe que lo estoy esperando para consentirlo y amarlo más de lo que le ya le amo".