La lesión que por poco saca a Yeison López de los Juegos Olímpicos de París 2024

El pesista colombiano Yeison López brilló este viernes 9 de agosto en el levantamiento de pesas de los Juegos Olímpicos de París 2024 al ganar la medalla de plata en la prueba de los 89 kilogramos.

López se subió al podio después de registrar un peso total de 390 kilogramos, tras levantar 180 kilos en el arranque y 210 en el envión.

Lea también: Juegos Olímpicos París 2024: las tres opciones de oro que le quedan a Colombia

De esta manera, el deportista chocoano le dio la segunda medalla a Colombia en los Olímpicos de París, teniendo en cuenta la plata ganada por Ángel Barajas en la prueba de la barra fija de la gimnasia artística.

La lesión que por poco saca a Yeison López de los Olímpicos

Luego de ganar su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, Yeison López confesó que semanas previas a la competencia oficial sufrió una lesión que puso en riesgo su participación.

"No ha sido fácil. Hace tres semanas mi sueño se veía complicado, se me salía de las manos. Tuve una lesión en la espalda, que me tocó parar dos semanas, fue muy difícil. Eso solo lo sabe mi hermano, mi hermana y mi novia, solo ellos sabían la molestia que tenía en Colombia. Era un signo de preocupación y quiero que mi familia me vea fuerte", explicó en diálogo con Deportes RCN.

A pesar de la lesión, López se mostró como uno de los deportistas más completos de la prueba en los Olímpicos, por lo que ganó con grandes méritos la medalla de plata.

Le puede interesar: [Vídeo] Yeison López llenó de orgullo a Colombia: así se subió al podio en París 2024

Finalmente, el chocoano manifestó su gran sueño de tener una casa propia, el cual podrá cumplir, después de brillar en los Olímpicos.

"Gracias a Dios y a los que están detrás de este sueño. Ha sido muy difícil, Estoy muy emocionado por que empieza otro sueño que es poder tener casa propia", dijo.