La tristeza de Ómar Pinzón por el aplazamiento de los Olímpicos

En diálogo con el programa Por los Campos del Deporte de Antena 2, varios deportistas colombianos expresaron su opinión acerca de si les convino o no el aplazamientos de los Juegos Olímpicos de Tokio para el verano del próximo año.

Eíder Arévalo, campeón mundial de marcha

“Fue una decisión muy sabia desde el principio porque en este momento ningún atleta en el mundo está entrenando de la misma forma. En mi caso personal fue algo positivo porque hay más tiempo para prepararme. Precisamente en este momento tengo un problema en la espalda. Incluso me hicieron una intervención de una hernia discal y no estaba también preparado como lo debía estar. Por ese motivo también fue algo bueno que se hayan aplazado los Olímpicos”.

Ómar Pinzón, campeón panamericano de natación

“Pienso que en este momento me entristece un poco que los Juegos Olímpicos no se realizarán porqué venía en una muy buena forma. Venía trabajando mejor que en otros años, estoy hablando de hace dos siglos Olímpicos. Eso me tenía muy contento y muy motivado. Pienso que en parte me sirve para seguir entrenando mejor. Sin embargo quedo con ese sin sabor de lo que podía hacer en esta temporada. Esta para nos da la oportunidad de trabajar en otras facetas de nuestra vida como la meditación y el estiramiento, que ayudan también y no tienen que ver necesariamente con el trabajo físico. Nos da la oportunidad de crecer mentalmente”.