La verdadera razón por la que Pogacar no irá a los Juegos Olímpicos: hay molestia

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, actual tricampeón del Tour de Francia, sorprendió en las últimas al anunciar que no participará en la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Pogacar aseguró que el desgaste acumulado después de ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia lo obligaron a tomar la decisión.

Sin embargo, se ha dado a conocer que la verdadera razón tendría que ver con la determinación de la federación eslovena de ciclismo y del seleccionador nacional Gorazd Penko de excluir del equipo femenino a Urška Zigart, actual pareja de Tadej Pogacar.

"No es la razón principal, pero seguro que no ayudó. Creo que se merece su lugar. Es doble campeona nacional en ruta y contrarreloj", dijo Pogacar en declaraciones recogidas por The Guardian.

El campeón del Tour aseguró que su novia es la actual campeona nacional de Eslovenia en contrarreloj y fondo. Además, es la única corredora del país que ha ocupado un lugar en el top 10 en las pruebas World Tour.

"Ella es la única ciclista de Eslovenia que ha logrado estar entre las 10 mejores en carreras de una semana del World Tour. Lo hizo muy bien en los últimos dos años, ganando puntos para Eslovenia y, sin ella, no tendrían dos lugares en la carrera en ruta", explicó.

Tadej Pogacar aceptó estar molesto por la decisión de la federación de Eslovenia.

"Estoy disgustado por el hecho de que Urška Zigart, dos veces campeón nacional y el mejor ciclista esloveno del World Tour, no haya sido seleccionado para los Juegos Olímpicos, agregó.

Finalmente, Pogacar explicó que ante la no participación de él y de Urska Zigart en los Olímpicos, aprovecharán el tiempo para disfrutar algunos días de descanso y de vacaciones.

"Es lo que hay y ahora podemos irnos de vacaciones juntos", dijo Pogacar.