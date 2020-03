Leyenda del deporte pide aplazar por dos años los Juegos Olímpicos de Tokio

"Los atletas no pueden prepararse para los Juegos Olímpicos si no tienen una prueba olímpica, si no tienen competencia", añadió Lewis. "Creo que USATF, en este caso, dio un paso adelante. Creo que están creando una voz que pone a los atletas primero y creo que los atletas lo aprecian".

Lewis pidió al Comité Olímpico Internacional (COI) que considere retrasar los Juegos Olímpicos hasta el 2022, después de los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín-2022.

"Hay algunos atletas que están a punto de retirarse y eso puede doler, pero en realidad, debes concentrarte en lo que (servirá mejor) a las masas".