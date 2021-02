Lo qué dijo Yuri Alvear de estar en los Juegos Olímpicos de París 2024

Según Alvear, se dio cuenta de su lesión en medio de un entrenamiento en la ciudad de Cali: “Tuve un golpe entrenando, pero uno como deportista de alto rendimiento siempre hace caso omiso a esos golpes”. No obstante, pasaron los días y fue el 30 de diciembre pasado cuando el golpe sufrido en el entrenamiento matutino empezó a empeorar: “Me vi la rodilla inflamada, pero pensé que era de la fatiga, del entrenamiento, por lo cual traté de hacer caso omiso a ello y decidí no hablar con el doctor”.

Ya en Qatar, la medallista olímpica expresó que en medio de los entrenamientos, el dolor persistía en su rodilla, pero no comentó nada, ya que la competencia estaba “encima” y quería participar en ello.

Por otra parte, Alvear comentó sobre la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París, en medio de los inconvenientes físicos: "No la verdad pienso que no. En estos momentos considero que le he dado todo a mi carrera, he hecho lo mejor, me he mantenido entre los mejores judocas del mundo en mi categoría". Por tal razón, la colombiana confía en su recuperación: "Empezar el proceso como deportista, poder terminar mi carrera bien y que no me quede ninguna secuela en mi rodilla".



Asimismo, recordó que seguirá con sus estudios y ayudando a sus compañeros, puesto que existen dos de ellos que están haciendo su clasificación al torneo de judo y con su experiencia podría colaborarles para conseguir el objetivo propuesto.

Cabe resaltar que hace algunos años, Alvear tuvo el mismo episodio, pero en su rodilla izquierda: “En un movimiento sencillo resulté afectada, pero en esa época visité al médico porque sentí la molestia. Uno como deportista desarrolla un umbral de dolor alto y eso hace que uno se sienta confiado”.

Finalmente, no ocultó su tristeza de despedir su carrera de esta manera: “Por el dolor de la rodilla no siento el dolor emocional de no poder estar en los juegos, pero soy consciente que en el momento cuando lleguen será difícil porque era un objetivo que tenía”.