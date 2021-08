Luis Mosquera reveló "momentos difíciles" por culpa de la sanción a Colombia en pesas

Luego de una complicada participación de Colombia en la halterofilia de los Juegos Olímpicos debido a la sanción por dopaje y los resultados no esperados en Tokio, los atletas nacionales que estuvieron en Japón ofrecieron una rueda de prensa este martes 3 de agosto en ‘Casa Colombia’.

Allí el más destacado fue Luis Javier Mosquera por su medalla de plata. Él aseguró que la pasaron mal por la sanción que recibieron, pero que el equipo fue más fuerte para salir avante de esa situación y esperan mejorar el proceso rumbo a París.

“Muchas gracias a todos, al Ministerio de Deporte por el apoyo y todos los colombianos que nos han apoyado. Se que vamos a seguir haciendo historia y trabajando para los próximos Juegos Olímpicos… Vivimos momentos difíciles con la situación de la sanción, pero logramos salir adelante. Nos recuperamos para entregarnos con todo el corazón en Tokio”, reveló Mosquera.

Y habló de sus próximas competencias: “Se viene ahora el Panamericano y el Campeonato Mundial para comenzar el ciclo a París 2024. Espero poder hacerlo completo".

Por su parte, Mercedes Pérez, quien fue cuarta en su categoría, comentó: “Somos la voz de un pueblo, del deporte, me siento orgullosa de representar por tercera vez a mi país en unos Juegos Olímpicos y ser ejemplo para todos los niños… Mi sueño sigue y ahora más que nunca. Dios es el único que sabe lo que me espera, pero seguiré trabajando porque me siento fuerte y con ganas de salir adelante".

Además, Santiago Rodallegas resaltó su orgullo de representar a Colombia y mencionó que en las próximas justas espera mejorar su quinto lugar de Tokio.

Cabe señalar que Colombia iba a enviar siete atletas a los Juegos Olímpicos, pero semanas antes estalló un escándalo de dopaje en la Fedepesas que impulsó una sanción donde la delegación nacional solo pudo llevar tres pesistas a Tokio.