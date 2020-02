Madrid se descarta como sede de los Juegos Olímpicos, en caso de caerse Tokio

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado este lunes que la capital española pueda albergar los Juegos Olímpicos, si el coronavirus provocase que Tokio no pudiese celebrarlos el próximo verano, una oferta que sí hizo un candidato a la alcaldía de Londres, Shaun Bailey.



A preguntas de los periodistas, el regidor madrileño ha señalado que es "muy prematuro aventurar posibles escenarios respecto a los Juegos Olímpicos de Tokio" y ha destacado que ésta es una "candidatura muy sólida" que espera que pueda llevarse a cabo porque "ha sido un trabajo de muchos años para los japoneses" y "tienen derecho a que se celebren allí".

Además, aunque ha apuntado que no cabe hacer pronunciamientos en este momento, el regidor ha afirmado que Madrid no tiene "en estos momentos la infraestructura necesaria para poder albergar, aunque fuera de urgencia, unos juegos olímpicos".



"No se puede comparar con lo que fue la COP, que sí contábamos con la infraestructura necesaria", ha agregado el alcalde, aludiendo a la celebración el pasado mes de diciembre de la cumbre del clima en Madrid tras la renuncia a última hora de Chile a causa de las protestas sociales en este país.

Martínez-Almeida ha subrayado que "en este caso no será así aunque solo sea por la sencilla razón de que no tenemos un estadio olímpico".



Las autoridades de Japón han venido rechazando en las últimas semanas que existan planes para cancelar o aplazar los Juegos Olímpicos, y el pasado viernes el ministro portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, insistió en que continúan los preparativos para las competiciones olímpicas