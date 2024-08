Mari Sánchez tras ganar medalla en Olímpicos: "No sé ni lo que está pasando"

La colombiana Mari Leivis Sánchez, de 32 años, habló de su último movimiento que le dio la plata en los Juegos de París en -71 kg de halterofilia, relegando a la ecuatoriana Angie Palacios al bronce, y contó que la clave fue hacerlo "con serenidad y convicción".

"No sé ni lo que está pasando por mi cabeza, solo quería realizar el movimiento y creo que con serenidad y convicción se pudo hacer y gracias a Dios y confiando en el 'profe' (entrenador). Me dijo: 'ese movimiento es el de la medalla de plata', aunque yo nunca lo había hecho", contó a los periodistas Sánchez.

La de Turbo levantó 145 kilos en su tercer intento adelantando in extremis a su rival ecuatoriana, que era segunda hasta casi el final de la competencia.

La nueva plata olímpica aventuró a imaginarse cómo debe de estar festejando Colombia la medalla y agradeció el apoyo a su madre y a su padre y tuvo palabras de cariño para su hijo.

"Mi familia siempre me decía que no me rindiera, porque, de verdad, había momentos en los que quería rendirme", desveló.