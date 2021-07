María Camila Osorio sobre sus primeros Olímpicos: “será algo increíble”

María Camila Osorio ya está en Tokio. La tenista cucuteña fue la última clasificada por Colombia a los Juegos Olímpicos. Por su puesto, la noticia que recibió hace unas semanas la tomó por sorpresa, más no por ello la llenó de entusiasmo por estar en sus primeras justas.

“La noticia de la participación en los Olímpicos me sorprendió mucho. Yo no tenía planeado que iba a ir. Hace unos meses no estaba en mi calendario los Juegos. Cuando me avisaron que ya había entrado, fue una emoción muy grande. Estoy muy emocionada por participar en mis primeros Juegos Olímpicos”, dijo Osorio.

La tenista nortesantandereana disputará los Juegos Olímpicos de Tokio, luego de haber clasificado por primera vez al cuadro principal de los últimos dos Grand Slam, hablando de Roland Garros y Wimbledon 2021.

“Es un sueño que tenía desde hace mucho y ahora se hace realidad. En 2018 representé a Colombia en los Olímpicos de la Juventud y era una meta poder ir a los Olímpicos. Soñaba con vivir una experiencia similar a esa”, agregó la cucuteña.

“Va a ser algo increíble”, recalcó. “Igualmente será diferente por el covid. Va a ser hermoso, igualmente. Competir con los mejores del mundo es algo muy importante”.