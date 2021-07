Mariana Pajón: "Es una plata que me sabe a oro"

La colombiana Mariana Pajón ganó este jueves 29 de julio su tercera medalla en los Juegos Olímpicos al ser plata en la prueba del BMX femenino en Tokio 2020.

Al término de la jornada, Pajón se mostró sorprendida por haber subido al podio de las justas de verano y recordó el duro proceso que vivió en el ciclo olímpico, después de sufrir una lesión de ligamentos.

"Es de locos. Todavía no me la creo. No me imaginé estar en la final ni ganar una medalla, pero todo se puede. Cuando te digan que no se puede, no les creas que sí se puede", dijo.

La colombiana agregó que dio su mejor esfuerzo y no se guardó energías en cada prueba.

"Yo la di toda, di mi alma completa, mi 100%. Me faltó una llanta para ganar el oro, pero tengo la consciencia tranquila. Esta medalla me vale a diamante. Después de la lesión no podía caminar, ni estar pedaleando y mucho menos en unos Juegos Olímpicos", indicó.

Por otro lado, Pajón explicó que no se sentía con la misma potencia que sus rivales, pero se respaldó en su experiencia para afrontar la final.

"Cuando me vi de segundo no creía cómo me había metido en el peralte. No tenía la potencia que ella tenían ni el nivel. Pero la cabeza y el corazón hacen muchas cosas. Me vi segundo y solo pensé en seguir pedaleando hasta la meta", afirmó.

Mariana aseguró que no es la misma deportistas de hace unos años, ya que la lesión la hizo disminuir su potencia y algunos aspectos de su estilo para competir.

"Es real, no soy la misma de hace nueve ni cinco años. La lesión me marcó y no tengo la misma potencia, es una realidad. Pero no solo es de piernas, está la cabeza, la experiencia y tener una mente tranquila para este tipo de competencias", puntualizó.