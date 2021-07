Mariana Pajón ilusiona con un nuevo podio Olímpico en el BMX: "La pista me favorece"

La bicicrosista Mariana Pajón es una de las cartas que tiene Colombia para subir se al podio de los Juegos Olímpicos de Tokio y en la noche (hora de Colombia, mañana de Japón) realizó su primera práctica oficial pensando en lo que será la competencia del BMX del próximo miércoles 28 de julio, hora colombiana.

Pajón, junto con los demás integrantes de la Selección Colombia de BMX, realizaron su primer acercamiento a la pista en la que desarrollará la prueba y la doble medallista olímpica dio sus impresiones que le permiten al país soñar con un nuevo podio.

"Me siento muy bien, la verdad hice todo lo que pude para llegar de la mejor manera, la pista me favorece, me siento bien y tranquila", indicó.

La antioqueña describió que la primera práctica le permitió acomodarse a la pista y saber como afrontar la prueba.

"En la primera práctica oficial me acomodé bien a la pista. Es una pista que reta bastante, pero me sentí muy bien durante el entrenamiento y tengo claro cómo pasarla", dijo.

Por otro lado, Pajón relató que teniendo en cuenta que la pista es más larga de la de otras olimpíadas, tuvo que realizar un mayor trabajo de fondo y resistencia.

"La pista es 100 metros más larga que la vimos en Londres y en Río. La preparación se enfocó en trabajo de fondo con mucha ruta para poder aguantar la vuelta completa. La idea era conocerla, tenerla clara y saber cómo pasarla. Puedo decir que ya sé como pasar la pista y ahora me enfocaré en los pequeños detalles", afirmó.

Finalmente, Mariana Pajón le restó importancia al fuerte calor que golpea a Tokio durante estas justas y aseguró que las condiciones son iguales para todos los deportistas.

"La temperatura está bastante caliente, pero prefiero el calor que el frío. Hay que cuidarse. La sensación térmica es aún más caliente con el uniforme, el casco y los elementos de protección, pero es igual para todas. Hay que cuidarse, hidratarse y estar pendiente", puntualizó.